ديير: "ماما جديدة مع خال العيال" الأكثر مبيعًا في معرض الكتاب 2020 (صور)

أعلنت دار "ديير" للنشر والتوزيع، عن تفوق كتاب "ماما جديدة مع خال العيال" لدكتور هاني عصام ودخوله قائمة الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته الـ51 والتي اختتمت فاعلياتها أول أمس الثلاثاء.

يقدم الكتاب محتوى هام يتعلق بكل ما يخص الطفل من طور الجنين وحتى 12 عشر عامًا، ويهدف ذلك المحتوى لتعليم الأم الجديدة كل ما يتعلق بطفلها، متى يحتاج لعناية خاصة منها، متى يحتاج لزيارة طبيب أو تدخل طبي عاجل.

كل هذه الاستشارات والنصائح الطبية التي تزيد وعي الأم وتقلل قلقها على طفلها تم تقديمها بلغة سهلة وبسيطة تستطيع أي أم أن تفهمها بسهولة.