« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة برشلونة وبلباو بث مباشر YALLA Barca كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش برشلونة

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الخميس 06/فبراير/2020 - 03:51 م
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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
تشكيل فريق برشلونة لمواجهة فريق أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا
في حراسة المرمى : تير شتيجن
وفي خط الدفاع : سيرجي روبيرتو – جيراراد بيكيه – كليمونت لينجليه – جوردي ألبا
وفي خط الوسط : دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال – راكيتيتش
وفي خط الهجوم : أنسو فاتي – جريزمان – ميسي
بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية HD1
بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
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