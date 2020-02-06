Advertisements
Advertisements
Advertisements

بريطانيا تعلن عن إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:55 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، عن إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد الذي اجتاح العالم، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

ونشر فيروس كورونا، الذعر في العديد من البلدان، لاسيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية حال الطوارئ، في حصد الأرواح.

 

وأعلن التلفزيون الرسمي بالصين، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير/ شباط.

 

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بريطانيا اصابة ثالثة

أخبار تهمك

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 8 ساعات

ظهرت Now | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar

منذ أقل من ساعتين

بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة أمام بيراميدز.. نجم الأهلي يعود للمشاركة أساسيا

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 23 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 18 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 19 ساعة

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

منذ حوالي 4 ساعات

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

التلفزيون الصيني: ارتفاع وفيات كورونا في إقليم هوبي إلى 350

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

361 حالة وفاة و17205 مصاب ضحايا فيروس كورونا في الصين

إعلان أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في هونج كونج

بلجيكا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

02:48 م

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

12:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status