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مُغني الراب الفلسطينيّ Dave Kirreh يُطلق "آه يا ويلي" (فيديو)

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:45 م
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مُغني الراب الفلسطينيّ Dave Kirreh
مُغني الراب الفلسطينيّ Dave Kirreh
أحمد رمضان متولي
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أطلق مُغنّي الراب الفلسطينيّ Dave Kirreh أغنيته الجديدة "آه يا ويلي" مع شركة "Universal Music MENA" .

 

تتحدّث أغنية "آه يا ويلي"عن شخصين من بيئة مُختلفة جمعتهما قصّة حبَ وعادت وفرّقت بينهما ضغوطات المُجتمع المُحافظ الذي لا يتقبّل الإختلاف في المبادىء والمُعتقدات.

 

الأغنية من كتابة وألحان Dave Kirreh وتوزيع سامر سفري Samra Sounds.

 

وهي من نمط الراب والهيب هوب ، تجمع إيقاعات موسيقيّة مُختلفة كالرومنسيّ والراقص، التي تعكس كلمات الأغنية.

 

وعن "آه يا ويلي" قال Dave:" تتناول الأغنية مواضيع مُختلفة كالإعجاب والحبّ والشعور بالذنب الذي يُولّده الحبّ الممنوع، وكذلك توقّعات المُجتمع من مفهوم الرجولة، عاكسة بذلك واقعاً عاشه كثيرون في مرحلة ما من حياتهم".

 

يُذكر أنّ الأغنية صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في موقع صحراويّ، ترجم من خلالها المُخرج رفيق سعاده فكرة الأغنية بالكثير من البساطة والواقعيّة.

 

تجدر الإشارة أنّ Dave Kirreh هو مُنتج ومُلحّن ومؤلّف موسيقيّ فلسطينيّ تأثّرت موسيقاه بغنى بلده الثقافيّ والحضاريّ، كما كان لموسيقى الهيب هوب والراب والروك وقعاً على مسيرته الفنيّة منذ صغره.

 

أغنية" آه يا ويلي" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الفيديو كليب على قناة YouMusic Arabia.

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