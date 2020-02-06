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"بين بحرين" يفوز بأفضل أفيش من جمعية الفيلم للسينما المصرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:41 م
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بين بحرين
بين بحرين
أحمد رمضان متولي
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فاز فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، بجائزة أفضل أفيش من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، وذلك رغم عدم مشاركة الفيلم في المهرجان حيث ارتأت إدارة الدورة الـ 46 أن الأفيش نجح في تقديم صورة بصرية من روح الفيلم بالإضافة لكونها إبداع أصلي وهو من تصميم ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في MAD Solutions، ويُقام حفل توزيع الجوائز في سينما رينسانس عماد الدين يوم السبت 8 فبراير الساعة 6 مساءً بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

 

جائزة جمعية الفيلم هي الخامسة في مسيرة "بين بحرين" بعد جوائز أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزة يّنوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية وذلك في عرضه الأول بـمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

 

ومؤخراً شارك في عدة مهرجانات عربية وعالمية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا، وفي الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفي ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربي في توبنغن، ومهرجان موسترادي فالنسيا بأسبانيا.

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