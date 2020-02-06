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عضو بالشئون الإسلامية: البعض يرجع للشيخ جوجل أكثر من المفتي وهذا خطر
الخميس 06/فبراير/2020 - 03:42 م
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رقية جمال
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قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجماعات الإرهابية أقامت فقه خاص بها ليس له أساس شرعي من الدين، وإنما هي أسست لنفسها فهمًا خاص بها، وأرادت أن يعتنق الناس فهم الإسلام من فهمها، وهذه كارثة حقيقة عانينا منها.
وأكد "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الإخوان ليس لهم علاقة بالدين، ومواجهة هذه الجماعة ليس فقط للمسلمين، منوهًا بأن دار الإفتاء المصرية تقوم بدور محوري جدًا من الممكن البناء عليه لمواجهة فكر هذه الجماعات، من خلال إيصال معلومات حقيقية تفند مزاعم هذه الجماعات، ونفي البعد الإسلامي عن خطاب هذه الجماعات.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا بحاجة لطرح عقد جديد ومشروع متكامل على مستوى الفكر والآليات والخطاب الذي يتناسب مع هذا العصر، ولا بد أن يكون هناك أمور ابتكارية غير تقليدية مع التنسيق بين المؤسسات؛ لأن العمل في جزر منعزلة بدون خطاب جامع وشامل ومحاربة شاملة للأفكار المتطرفة غير مجدي.
وناشد "هندي"، بمراجعة المحتوى الرقمي الديني الذي لم يتم مسحه حتى الآن، خاصة أن كثير من الشباب لا يرجعوا للشيخ المفتي، وإنما يرجعوا للشيخ جوجل في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية انتهت وخرجت من تاريخ هذه الأمة، ولا بد من مشروع للحفاظ على وسطيتنا وفهمنا المعتدل، فمصر هي المشروع الحضاري للأمة الإسلامية بفهمها المعتدل الوسطي الذي يتسع للأمة بأكملها وللأخر من غير المسلمين.
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