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النيابة تعاين جثة سائق "سقط عليه ونش" في القاهرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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انتقل فريق من نيابة الأميرية الجزئية، لمعاينة جثة سائق تاكسي لقي مصرعه داخل سيارته بعدما سقط عليه ونش من أعلى عمارة تحت الإنشاء، وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحريات، لبيان وجود شبهه جنائية.

وتعود البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بسقوط ونش على سائق سيارة ووجود متوفى بالأميرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم قوات الإنقاذ.

وتبين وفاة سائق التاكسي، وحضر رجال الإنقاذ البري وقامت باستخدام مناشير لتقطيع التاكسي، وإخراج جثمان المتوفي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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الكلمات المفتاحية

سقوط ونش النيابة الاميرية اخبار الحوادث

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