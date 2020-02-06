البطريرك الماروني يغادر إلى روما

غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مطار بيروت صباح اليوم متوجها إلى روما، في زيارة للفاتيكان تستمر حوالي أسبوعين للقاء الحبر الأعظم البابا فرنسيس على رأس وفد من البطاركة الكاثوليك وللمشاركة في الجمعية العمومية للمجلس الحبري للتربية الكاثوليكية.



وكان في وداع البطريرك الراعي في صالون الشرف الرئيسي في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المطران بولس مطر، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس مخابرات جبل لبنان العميد كليمون سعد والدكتور الياس صفير.



ووجه الراعي، التحية إلى رئيس الجمهورية وشكره على إيفاده الوزير حتى وداعه في المطار، وقال: "نتمنى للحكومة رئيسا وجميع الأعضاء التوفيق والنجاح ونقدر الصعوبة التي تواجهها اليوم".



وأضاف: "الزيارة إلى روما هي لبطاركة الشرق الكاثوليك إذ إننا طلبنا اللقاء مع قداسة البابا للحديث عن كل أوضاعنا في بلدان الشرق الأوسط، وحدد الموعد غدا الجمعة وللمناسبة، سيكون هناك عرض للأوضاع السائدة حاليا في لبنان وبلدان الشرق الاوسط وكيف يمكن للكرسي الرسولي أن يساند في ذلك، وهذا دليل على اهتمام العالم بلبنان وإنما على اللبنانيين أن يهتموا بوطنهم".



