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وزيرة التضامن: نخدم 5 فئات من المجتمع

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:39 م
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اللقاء
اللقاء
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية مسابقة القرآن الكريم رقم 41 التي يقيمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعبد الله المقدم، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة.

وشاركت الوزيرة، في تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، ممن فازوا في المسابقة التي تقدم لها نحو 15 ألف متسابق من كل الجمعيات العاملة بمحافظة الجيزة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية والمساهمة في تكريم حفظة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن القرآن منهج حياة يحثنا على العمل والتنمية.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تخدم فئات كثيرة ذكرها القرآن الكريم مثل الأيتام والسيدات والأطفال والأرامل والمحتاجين، مضيفة: "أوصيكم بهذه الفئات، وآمل أن تطبقوا ما تعلمتموه في القرآن الكريم في خدمة هذه الفئات، ونحن نفتح قلوبنا لكي يكون لكم مساهمات في دعم هذه الفئات".

وقدمت الوزيرة الشكر إلى على الشركاء من الجمعيات الأهلية والمتطوعين على الدعم النقدي والعيني للاحتفالية، مؤكدة أنها مسئولية مجتمعية مقدرة من دونها لن نصل إلى التنمية المستدامة التي نصبو إليها، كما ترسخ فكرة التطوع وعمل خير كي تصبح مصر أرقى وأقوى.

واختتمت بأنها تنتظر من المجتمع المدني الكثير في الفترة المقبلة؛ حيث سيكون هناك الكثير من الشراكات وتشجيع المؤسسات الأهلية على التنوع في عطائها لكي نصل إلى حياة كريمة في كل مناحي للحياة.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن وزارة التضامن التضامن

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