Advertisements
Advertisements
Advertisements

الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص، بتكلفة قدرها 350 مليون، لزيادة الضغوطات بالمدينة والوحدات المحلية القروية التابعة ومركز ادكو والمحمودية وخدمة قرى أبو حمص وأطراف دمنهور وأطراف كفر الدوار.

وتم زيادة طاقة المحطة الإنتاجية من 34 إلى 68 الف متر مكعب يوم، حيث تم إنشاء خزان أرضي سعة 4000 متر مكعب لزيادة كمية الإنتاج من 400 متر مكعب إلى 800 متر مكعب ليصبح إنتاج المحطة 68 متر مكعب يوم.

ويتكون المشروع من مأخذ عدد 2 طلمبة عكرة، بئر توزيع، عدد 2 مروق، عدد 6 مرشح، عدد 2 طلمبة مرشحة، منظومة مبنى المروقات، منظومة مبني المرشحات، المواسير بين الوحدات، وشبكات مياه المحطة بطول ۷۸ كم أقطار من 200 مم حتى 900 مم، خط مياه 105 بلقطر بطول 14 كم، خط حلق الجمل بطول 11.5 كم، خط النخلة البحرية بطول ۳ كم، خط مياه طلمبات برسيق بطول 10.25 كم، خط مياه الصخرة بطول 17 کم، خط مياه كوم القناطر بطورس أمين باشا بطول ۲۳ كم.

وتخدم المحطة 500 ألف نسمة من المستفيدين بمناطق "ابوحمص، ريف ابوحمص، ريف كفر الدوار، ريف المحمودية، وريف دمنهور، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال وتشهد المحطة التشغيل التجريبي لها.

وأكد "آمنة"، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية.

وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بمدن ومراكز المحافظة وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة لتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والتجمعات السكانية وخاصة بالمناطق الواقعة بنهايات الخطوط وشبكات المياه بأطراف مدن ومراكز محافظة البحيرة.
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محطة مياه شرب ابو حمص البحيرة

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة أمام بيراميدز.. نجم الأهلي يعود للمشاركة أساسيا

منذ أقل من ساعتين

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 19 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 23 ساعة

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

ظهرت Now | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 22 ساعة

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

02:48 م

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

12:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status