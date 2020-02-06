الانتهاء من توسعات محطة مياه شرب أبو حمص في البحيرة (صور)

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص، بتكلفة قدرها 350 مليون، لزيادة الضغوطات بالمدينة والوحدات المحلية القروية التابعة ومركز ادكو والمحمودية وخدمة قرى أبو حمص وأطراف دمنهور وأطراف كفر الدوار.





وتم زيادة طاقة المحطة الإنتاجية من 34 إلى 68 الف متر مكعب يوم، حيث تم إنشاء خزان أرضي سعة 4000 متر مكعب لزيادة كمية الإنتاج من 400 متر مكعب إلى 800 متر مكعب ليصبح إنتاج المحطة 68 متر مكعب يوم.





ويتكون المشروع من مأخذ عدد 2 طلمبة عكرة، بئر توزيع، عدد 2 مروق، عدد 6 مرشح، عدد 2 طلمبة مرشحة، منظومة مبنى المروقات، منظومة مبني المرشحات، المواسير بين الوحدات، وشبكات مياه المحطة بطول ۷۸ كم أقطار من 200 مم حتى 900 مم، خط مياه 105 بلقطر بطول 14 كم، خط حلق الجمل بطول 11.5 كم، خط النخلة البحرية بطول ۳ كم، خط مياه طلمبات برسيق بطول 10.25 كم، خط مياه الصخرة بطول 17 کم، خط مياه كوم القناطر بطورس أمين باشا بطول ۲۳ كم.





وتخدم المحطة 500 ألف نسمة من المستفيدين بمناطق "ابوحمص، ريف ابوحمص، ريف كفر الدوار، ريف المحمودية، وريف دمنهور، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال وتشهد المحطة التشغيل التجريبي لها.





وأكد "آمنة"، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية.



