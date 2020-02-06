الجزائر تشترى 150 ألف طن من علف الشعير

قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إنه يُعتقد أن الديوان المهني للحبوب بالجزائر اشترى نحو 150 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة طلبت كمية اسمية قدرها 50 ألف طن أُغلقت الأسبوع الماضي.





وبحسب تقديرات التجار، فإن من المعتقد أنه السعر يتراوح بين 214 و216 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.





وأُغلقت المناقصة يوم 30 يناير وكان شحن العلف مطلوبا بين 16 و29 فبراير.



