وزير النقل لمشرف طريق قويسنا: "اسمع مني أنا بس"

داعب وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أحد المهندسين الشباب المشرف على تنفيذ تطوير طريق (قويسنا - شبين الكوم)، بالشركة المصرية للصيانة الذاتية، في أثناء شرح الأخير، مراحل التنفيذ الفعلي والتكلفة التقديرية، قائلا له: "اسمع مني أنا بس.. أنا بغششك معلومات.. أنا عاوزك تكون فاهم.. عشان يكون عندنا جيل فاهم".



من ناحيته عرض المهندس، شرحا تفصيليا لتفاصيل المشروع كافة، وطبيعة المعدات والماكينات التي سيتم استخدامها في التنفيذ.



وأعلن وزير النقل، اليوم الخميس، بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق قويسنا شبين الكوم والذي تنفذه شركة الصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR).



ويتم رفع كفاءة الطريق الحالي بطول 8 كيلومترات وعرض متوسط نحو 7.5 أمتار، بأسلوب إعادة التدوير للرصف القديم (FDR) مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.



كما تفقد الوزير، أعمال تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى بركة السبع، حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ عدد 6 كبارٍ علوية على الطريق بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه.



ووجه الوزير، خلال الجولة بالصيانة المستمرة للكباري الحالية بالطريق، لافتا إلى أن تطوير وتوسعة طريق الإسكندرية الزراعي، سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية على الطريق وتيسير حركة المرور ونقل الأفراد والبضائع بين محافظات الدلتا، والحد من الحوادث، لضمان سلامة مستخدمي هذا المحور الحيوي.