Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أنا كارمن" يفوز بأفضل عرض بمهرجان "المونودراما" بالجزائر

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:26 م
Advertisements
أنا كارمن
أنا كارمن
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أعرف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بفوز عرض "أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح بالجائزة الأولى "أفضل عرض مسرحي" ضمن فعاليات المهرجان الدولي النسائي للمونودراما في دورته الأولى بالجزائر، حيث مثل العرض مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية، موجها التهنئة  للفنانة سما إبراهيم و فريق العمل.

 

ووجه الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التهنئة لفريق عمل "أنا كارمن "، حيث انها المشاركة الثالثة للعرض ضمن مهرجانات دولية بعد مشاركته ضمن مهرجان أربيل الدولي للمونودراما، و مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في العام الماضي.

 

يذكر أن العرض يقدم فى قالب غنائي استعراضى كوميدى،كما يحكى أن بقلب كل انثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقافاتها وقدرتها عن انثى أخرى.

 

"أنا كارمن" تمثيل سما إبراهيم، موسيقي جورج بييزيه ،أيمن الخياط ، توزيع موسيقي محمد حسنى ، تصميم ملابس رشيدة على، و من تأليف وإخراج سما إبراهيم .

Advertisements

أخبار تهمك

ظهرت Now | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar

منذ أقل من ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 22 ساعة

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة أمام بيراميدز.. نجم الأهلي يعود للمشاركة أساسيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 23 ساعة

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 19 ساعة

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

منذ حوالي 4 ساعات

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع

منذ ساعتين و 28 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

02:48 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

12:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status