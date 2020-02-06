"أنا كارمن" يفوز بأفضل عرض بمهرجان "المونودراما" بالجزائر

أعرف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بفوز عرض "أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح بالجائزة الأولى "أفضل عرض مسرحي" ضمن فعاليات المهرجان الدولي النسائي للمونودراما في دورته الأولى بالجزائر، حيث مثل العرض مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية، موجها التهنئة للفنانة سما إبراهيم و فريق العمل.

ووجه الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التهنئة لفريق عمل "أنا كارمن "، حيث انها المشاركة الثالثة للعرض ضمن مهرجانات دولية بعد مشاركته ضمن مهرجان أربيل الدولي للمونودراما، و مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في العام الماضي.

يذكر أن العرض يقدم فى قالب غنائي استعراضى كوميدى،كما يحكى أن بقلب كل انثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقافاتها وقدرتها عن انثى أخرى.

"أنا كارمن" تمثيل سما إبراهيم، موسيقي جورج بييزيه ،أيمن الخياط ، توزيع موسيقي محمد حسنى ، تصميم ملابس رشيدة على، و من تأليف وإخراج سما إبراهيم .