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جامعة المنصورة تبحث التعاون مع "الاتصالات" لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:24 م
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بوابة الفجر
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عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع فريق من جامعة المنصورة ووفد الوزارة. 

حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والدكتور محمد الحسيني الخولي المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد حندوسة ود. إسلام رضا من كلية الحاسبات ومن كلية الهندسة الدكتور أحمد النقيب والدكتورة دعاء عادل.

وتناول اللقاء، سبل التعاون في إنشاء مركز مشترك للذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة يكون جزء من استراتيجية مصر في التحول نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع والمواطنين ورفع الثقافة العامة لدى طلاب وشباب الجامعات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وخلال اللقاء، استعرض فريق جامعة المنصورة، الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة في هذا الاتجاه من موارد تكنولوجية وبشرية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي. 

فيما استعرض وفد وزارة الاتصالات، مشاريع الذكاء الاصطناعي القائمة حاليا في الوزارة والتي تشمل مشروعات طبية وزراعية ومشروعات متعلقة بمعالجة اللغات الطبيعية. 

وقدم وزير الاتصالات، الدعوة الوفد المشارك من جامعة المنصورة لزيارة المقار التنفيذية لهذة المشروعات، مثنيا على المستوى المتميز لجامعة المنصورة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ومن جانبه، قدم فريق جامعة المنصورة، نسخة من مقترح إنشاء هذا المركز لوزير الاتصالات كما استعرض مجموعة المشروعات التطبيقية التي سيقوم المركز بالعمل عليها لخدمة فور إنشائه.
جامعة المنصورة تبحث التعاون مع "الاتصالات" لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي
جامعة المنصورة تبحث التعاون مع "الاتصالات" لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي
جامعة المنصورة تبحث التعاون مع "الاتصالات" لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي
جامعة المنصورة تبحث التعاون مع "الاتصالات" لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي
جامعة المنصورة تبحث التعاون مع "الاتصالات" لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي
جامعة المنصورة تبحث التعاون مع "الاتصالات" لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي
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الكلمات المفتاحية

مركز للذكاء الاصطناعي جامعة المنصورة الاتصالات

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