الكنيسة القبطية: الختان جريمة بشعة تهدد استقرار الأسر

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن ختان الإناث جريمة وخطيئة بشعة، وهو في الحقيقة تشويه للأعضاء التناسلية للفتيات.



وأضاف أن الذين يبررون ختان الإناث بزعم ضمان العفة للفتيات، فهذا مقوم خاطئ، لأن الختان لا يحمى الفتاة من الانحراف، فالتربية السليمة وحفظ الوصية هي الضمان الوحيد للعفة.



وأوضح فى تصريحات خاصة إلى "الفجر"، في اليوم العالمي لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، أن ممارسة بعض الأسر للختان، تسبب في مشكلات زوجية هددت حياة الكثير، وعصفت باستقرار تلك الأسر.



وأكد أن المسيحية ترفض الختان لأسباب كثيرة، أهمها أنه لا توجد آية بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، تحث على ختان البنات.



وقال: "لا يوجد أيضًا أي من تعليم الآباء على مدار التاريخ الكنسي تحث على ختان الإناث أو شيئ من هذا القبيل".



وتتعرض واحدة بين كل 20 فتاة وامرأة، لشكل من أشكال الختان، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ويعني ذلك أن 200 مليون أنثى تعرضت لتغيير أو استئصال كل أعضائها التناسلية الخارجية أو بعض منها وعادة ما تخضع السيدات والفتيات للختان في مرحلة الطفولة، وأحيانا في مرحلة المهد والرضاعة، أو في وقت لاحق في مرحلة المراهقة.