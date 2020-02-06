Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكنيسة القبطية: الختان جريمة بشعة تهدد استقرار الأسر

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:24 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان ناجى
Advertisements
قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن ختان الإناث جريمة وخطيئة بشعة، وهو في الحقيقة تشويه للأعضاء التناسلية للفتيات.

وأضاف أن الذين يبررون ختان الإناث بزعم ضمان العفة للفتيات، فهذا مقوم خاطئ، لأن الختان لا يحمى الفتاة من الانحراف، فالتربية السليمة وحفظ الوصية هي الضمان الوحيد للعفة.

وأوضح فى تصريحات خاصة إلى "الفجر"، في اليوم العالمي لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، أن ممارسة بعض الأسر للختان، تسبب في مشكلات زوجية هددت حياة الكثير، وعصفت باستقرار تلك الأسر.

وأكد أن المسيحية ترفض الختان لأسباب كثيرة، أهمها أنه لا توجد آية بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، تحث على ختان البنات.

وقال: "لا يوجد أيضًا أي من تعليم الآباء على مدار التاريخ الكنسي تحث على ختان الإناث أو شيئ من هذا القبيل".

وتتعرض واحدة بين كل 20 فتاة وامرأة، لشكل من أشكال الختان، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ويعني ذلك أن 200 مليون أنثى تعرضت لتغيير أو استئصال كل أعضائها التناسلية الخارجية أو بعض منها وعادة ما تخضع السيدات والفتيات للختان في مرحلة الطفولة، وأحيانا في مرحلة المهد والرضاعة، أو في وقت لاحق في مرحلة المراهقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ختان الإناث جريمة الختان اليوم العالمي للختان

أخبار تهمك

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 8 ساعات

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت Now | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar

منذ أقل من ساعتين

فايلر يجهز مفاجأة أمام بيراميدز.. نجم الأهلي يعود للمشاركة أساسيا

منذ أقل من ساعتين

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 23 ساعة

بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على تأجيل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 19 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أسقف اليونان يحتفل اليوم بعيد الختان

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الختان

مقرر المجلس القومي للسكان يفجر مفاجأة بشأن ختان الإناث

مشيرة خطاب: ختان الإناث "جريمة"

المجلس القومي للمرأة بالسويس يختتم دورة "احميها من الختان" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

02:48 م

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

12:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status