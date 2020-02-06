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افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:23 م
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الافتتاح
الافتتاح
إسلام أمين
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افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال، بعد تحويله إلى مستشفى تخصصي للأطفال بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.

وتم تطوير المباني بمبلغ 3.5 ملايين جنيه بالإضافة إلى 1.5 مليون جنيه أعمال جارية حاليا، وتوريد تجهيزات من الوزاره بمبلغ 7 ملايين جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 10% وجارٍ توريد الأجهزة الطبية عن طريق مديرية الصحة لمواجهة الحالات الحرجة للأطفال.

ويضم المستشفى 34 حضانة، 10 أسرٍة عناية، 25 مونيتور، 11 جهاز تنفس، 5 أجهزة سباب، 53 سرنجة محاليل، 23 مضخة محاليل، 21 جهاز فوتو، 3 جهاز سكر، جهازي أشعة، 5 جهاز سيرفو، 10 جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم، جهاز تشفيط متحرك، 2 جهاز صدمات، 7 منظار حنجري، جهاز إيكو، جهاز سونار.

ويعمل بالمستشفى 12 طبيبا إخصائيا و10 نواب و4 أطباء تعاقد لوحدة العناية منهم زميل تعليمي للإشراف على وحدة العناية، وعدد 8 صيادلة، 10 فنيين معمل، 9 فني أشعة، 10 فنيين صيانة، 26 إخصائية تمريض 34 فنية تمريض.

وتتكون المستشفى من ثلاثة طوابق، الأول مكون من جناحين أولهما مكون من 3 عيادات تخصصية تم تفعيل قسم الأطفال وبنك الدم ومعمل وسويتش المستشفى، والجناح الثاني يضم جناح عمليات كامل للأطفال وقاعة علميه وقسم التعقيم.
 
أما الطابق الثاني فيشتمل على مساحة 56 حضانة، 48 حضانة لعمر يوم حتى 28 يوما منهم 20 جديدا و20 من مستشفى أبو حمص وصل منهم 10 بقوة 6 أجهزة تنفس صناعي و5 سباب، بالإضافة إلى 8 حضانات عناية من عمر 28 يوما حتى أقل من شهرين متوفر منهم 4 حضانات.

ويتكون الطابق الثالث من جناحين الأول عناية مركزة أطفال تتسع لعدد 19 سريرا، وعدد 6 رعاية متوسطة و13 رعاية حرجة بقوة 5 أجهزة تنفس صناعي، وصل منهم 10 أسرة متبقي 3 أسرة.

والجناح الثاني عبارة عن قسم داخلي يتسع لعدد 24 سريرا ثلاثة وحدات تخصصية قلب أطفال 6 أسرة، صدر أطفال 6 أسرة، جهاز هضمي أطفال 6 أسرة، و6 أسرة وحدة ما بعد العمليات، بالإضافة إلى 4 غرف تم إنشائهم كدور رابع مخصص لشئون العاملين وشئون مالية وإدارية وشئون مقر.
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى دمسنا التخصصي للأطفال في البحيرة
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