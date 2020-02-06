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كازاخستان توقف نقل البريد من وإلى الصين

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:26 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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توقف المشغل البريدي في كازاخستان، كازابوست، عن نقل البريد من وإلى الصين وسط تفشي فيروس كورونا الجديد هناك، حسبما أعلن المشغل، اليوم الخميس.

وقالت كازابوست، إنها اتخذت هذه الخطوة، والتي قد تضر أعمال التجارة الإلكترونية لشركات مثل علي بابا وسوف تؤثر أيضًا على تبادل بريد كازاخستان مع مجموعة من البلدان في جنوب شرق آسيا، بناء على طلب الصين.

كانت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى قد علقت سابقًا جميع روابط السفر مع الصين ووضع العشرات من الأشخاص في الحجر الصحي عند عودتهم من الدولة المجاورة.

وقد حظرت كازاخستان تصدير الأقنعة الواقية بعد ارتفاع مبيعاتها إلى الصين المجاورة وسط تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية والحد من توافرها، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

لم تبلغ الدولة الواقعة في آسيا الوسطى المتاخمة للصين عن أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لكنها وضعت العشرات من الأشخاص في الحجر الصحي لإجراء الاختبارات.

وقال متحدث باسم وزارة الرعاية الصحية للصحفيين "نود أن نلاحظ أن بعض المنتجين والموزعين تصرفوا بطريقة غير أخلاقية. لقد باعوا أسهمهم للصين". مضيفا ان الحكومة تعمل أيضا على تأمين واردات الأقنعة لتلبية الطلب المتزايد.

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