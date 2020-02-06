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خاص.. بريزنتيشن يتوصل لاتفاق مع بيراميدز لنقل مباراة الأهلي
الخميس 06/فبراير/2020 - 02:24 م
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نجوى مصطفى
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نجحت شركة بريزنتيشن في التوصل لاتفاق مع مع إدارة بيراميدز، لنقل مباراة الأهلي مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة التي تلعب ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدوري المصري.
وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عدم إذاعة المباراة بسبب عدم حصوله على مستحقاته من شركة بريزنتيشن الحاصلة على حق نقل مباريات البطولات المصرية.
وتوصل الطرفان لاتفاق على تسديد جزء من مستحقات بيراميدز، وسيتم نقل مباراة الأهلي اليوم بدون أي أزمات.
ويحتل بيراميدز حاليا المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بينما يتربع الأهلي على قمة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة.
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