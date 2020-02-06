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إصابة 4 حالات جدد بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:38 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما أدى لارتفاع العدد الإجمالي إلى 23 مصابا، منهم مريض خرج من مستشفى بعد تعافيه من الفيروس.

                                                                                          

وأكد مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، أنه تم التأكد من 4 حالات إضافية للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم كوريون من أسر المرضى السابقين والذين اتصلوا بهم، ومريض آخر هي مواطنة صينية دخلت البلاد للسياحة.

                                                                                                                

وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إنها أجرت الفحوص المرجعية لمعرفة الذين اتصلوا بالمرضى الجدد.

 

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الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا اصابة 4 حالات

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