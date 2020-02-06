طرح مناقصتين لتنفيذ شبكة ري بالتنقيط في مدينة بدر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر في محافظة القاهرة، طرح مناقصات للشركات المسجلة بالاتحاد المصري، لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المزروعات الخضراء وشبكة الري بالتنقيط بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بالحي الخامس بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة بالمدينة.





وأوضح أن المناقصة الثانية تشمل على تنفيذ أعمال صيانة وحراسة واستكمال المزروعات بجزر وميادين الحي المتميز بمنطقة " A،L والمنطقة K،B والمزروعات بمنطقة 100، 250 فدانًا بالمنطقة الصناعية شرق مدينة الروبيكي والإسكان الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال المزروعات بالجزيرة الوسطي بطريقة N1 المحيطة بالإسكان الاجتماعي بالمدينة.





وأكد أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ بقيمة 299 جنيهًا لكل مناقصة على حدة، بالإضافة إلى أنه يقدم العطاء في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم الجهاز.





وأشار إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي للمناقصة الأولى بقيمة 20 ألف جنيه، بينما تصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية نحو 25 ألف جنيه، وتزيد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.





واختتم بأنه ستعقد جلسة الاستفسار بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الاثنين الموافق 17 فبراير، بينما المناقصة الثانية 18 فبراير، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف للمناقصتين يوم الانين الموافق 2 مارس المقبل.



