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خادم الحرمين الشريفين يبعث برسالة خطية للرئيس السيسي

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:31 م
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الملك سلمان والسيسي
الملك سلمان والسيسي
الفجر السعودي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأبناء السعودية "واس" جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان.

تجدر الإشارة إلى أن  أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، سلم رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، العاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين، إلى آبى أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال عبد العزيز قطان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى عبر تويتر: "تشرفت عصر اليوم بتسليم رسالة خطية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله لدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي ، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات".

والتقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكى للسودان السفير دونالد بووث والوفد المرافق له، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قطان أكد خلال اللقاء دعم المملكة العربية السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، مشدداً على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.

وثمن فى هذا الصدد جهود الحكومة الانتقالية الحالية، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة كافة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.

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الكلمات المفتاحية

رسالة خطية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان السيسي السعودية

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