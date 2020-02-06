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عاجل.. رسالة خطية من خادم الحرمين إلى الرئيس السيسي

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:31 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين
الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأبناء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان.

وتجدر الإشارة إلى أن  أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، سلم رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين، إلى آبي أحمد، رئيس الوزراء الأثيوبي، بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال عبد العزيز قطان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر": "تشرفت عصر اليوم بتسليم رسالة خطية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله لدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي ، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات".

والتقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بووث والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قطان أكد خلال اللقاء دعم المملكة العربية السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، مشدداً على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.

وثمن في هذا الصدد، جهود الحكومة الانتقالية الحالية، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة كافة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.

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