وزارة التموين تكشف سبب طلب تسجيل رقم المحمول عبر موقع "دعم مصر"

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سبب طلبها من حاملي بطاقة التموين مستحقي الدعم، تسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم على موقع دعم مصر.





موقع دعم مصر.. تحديث البطاقة التموينية





وقالت الوزارة، أن طلب تسجيل رقم المحمول لصاحب بطاقة التموين؛ للحفاظ مصلحة اصحاب البطاقات، ولتتواصل الوزارة من التواصل مع المستفيدين في حال الإبلاغ بأى معلومات عن منظومة دعم السلع.

تحديث بيانات التموين





وزاد طلب حاملي البطاقات التموينية، من أجل تحديث بيانات التموين الخاصة بالمستحقين، على موقع "دعم مصر"، والبحث عن www.tamwin.com.eg ، للدخول وتلبية طلبات الوزارة.





خطوات تحديث بيانات التموين





وتتلقى التموين طلبات أصحاب البطاقات التموينية، عبر "دعم مصر"؛ لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، بالخطوات التالية:





- يدخل صاحب البطاقة على موقع دعم مصر.





- كتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد إفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة او تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.





حاملوا البطاقات التموينية





ويمكن الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، قائلا: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات.





تحديث البيانات التموينية





وفعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة على موقع دعم مصر، اعتبارا من شهر فبراير الجارى، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومى، فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.



