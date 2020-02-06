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فايلر يجهز مفاجأة أمام بيراميدز.. نجم الأهلي يعود للمشاركة أساسيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:26 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة نجم الفريق أساسيًا أمام بيراميدز سبورت بالدوري العام.

وقرر فايلر إعادة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لقيادة الجبهة اليسرى عقب غيابه عن مباراة الهلال السوداني الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

وتأتي عودة معلول من أجل تنشيط الجبهة اليسرى، خاصةً أن مباراة بيراميدز سبورت سيكون لها طابعا خاصا في الصراع على لقب الدوري المصري.

وكان الأهلي تأهل مؤخرًا لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، وتأكد مواجهته لفريق صن داونز الجنوب إفريقي نهاية الشهر الجاري.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 36 نقطة، فيما يحل بيراميدز سبورت بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

فايلر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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