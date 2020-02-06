"الرياضة" تطلق مبادرة "مصر التاريخ" لربط الماضي بالحاضر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إطلاقها لمبادرة "مصر التاريخ"، والتي تهدف لربط الماضي بالحاضر عن طريق الأفلام الوثائقية التي تحكي بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية 25 يناير 1952، وتستمر فعالياتها حتي منتصف فبراير الجاري.



ويتم تنفيذ المبادرة بمختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية تخليدًا لذكري مرور 68 عامًا على موقعة الإسماعيلية التي رفض خلالها رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي.



وكما يتم خلال المبادرة إقامة احتفالية وتكريم لأسر شهداء الشرطة لكل منطقة محيطة بمختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.