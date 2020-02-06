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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وبلباو بث مباشر GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم live

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:22 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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معرفة موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : كأس ملك إسبانيا
القنوات : السعودية الرياضية 1
المعلق : فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية


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