"سرقوا سيارة".. القبض على عامل وصاحب مغسلة في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عامل وصاحب مغسلة، لسرقتهما سيارة من أحد الأشخاص في مدينة نصر.





البداية كانت أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بشارع جمال الدين قاسم، الحي الثامن دائرة القسم، تمكنت من ضبط كلًا من: "أ. ع. س"، 36 سنة، عامل بشركة، ومقيم الكيلو 10 طريق النصر دائرة القسم، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 29079 لسنة 2018، مدينة نصر أول، سرقة وسائل نقل.





كما تمكنت القوة من ضبط "ش. م. م"، 40 سنة، صاحب مغسلة سيارات، مقيم 5 شارع السباح عبد المنعم الشربيني، دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 9516 لسنة 2016، الأزبكية "تبديد"، والمقضي فيها بالحبس 14 يوما، عقب قيامهما بسرقة السيارة رقم "ر. ف. أ 197" ماركة نصر "127" موديل 1983، بيضاء اللون حال توقفها بمحل الواقعة، وبحوزتهما المضبوطات التالية: "مفك حديدي، كمية من المفاتيح المصطنعة".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة السيارة بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وأمكن التوصل لمالك السيارة وتبين أنه يدعى "أ. إ. أ"، 55 سنة، عاطل، مقيم بمحل الواقعة، باستدعائه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة.



