إيناس أبو طالب رئيسا لجهاز شؤون البيئة.. ومروة فتحي متحدثا باسم الوزارة

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حركة تنقلات محدودة بالوزارة خلال الفترة الأخيرة، إذ قررت تعيين الدكتورة إيناس أبو طالب التي كانت تعمل بمركز البحوث الزراعية بمنصب رئيس جهاز شؤون البيئة، خلفا للدكتور محمد صلاح.





وكما أصدرت فؤاد، قرارا بتعيين مروة فتحي متحدثا باسم الوزارة، خلفا لمحمد العزاري، فضلًا عن إنهاء خدمة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستبداله بمسؤول آخر بالوزارة لم يتم الإعلان عنه بعد.



