معهد ناصر: أجرينا 10 آلاف عملية العام الماضي من قوائم الانتظار

قال الدكتور حازم الفيل، مدير عام مستشفى معهد ناصر، إن هناك 1500-2000 مريض يتردد على العيادات الخارجية للمعهد يوميًا في كافة التخصصات، بالإضافة لـ 200 مريض للطوارئ، فضلًا عن العمليات الجراحية وأقسام المعمل والأشعة.





وأضاف "الفيل"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن المعهد أجرى ما يقرب من 10 آلاف عملية خلال العام الماضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار.



