Advertisements
Advertisements
Advertisements

معهد ناصر: أجرينا 10 آلاف عملية العام الماضي من قوائم الانتظار

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور حازم الفيل، مدير عام مستشفى معهد ناصر، إن هناك 1500-2000 مريض يتردد على العيادات الخارجية للمعهد يوميًا في كافة التخصصات، بالإضافة لـ 200 مريض للطوارئ، فضلًا عن العمليات الجراحية وأقسام المعمل والأشعة. 

وأضاف "الفيل"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن المعهد أجرى ما يقرب من 10 آلاف عملية خلال العام الماضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار.

وتابع مدير عام مستشفى معهد ناصر، أن المعهد يقوم بإجراء عملية القسطرة القلبية للمرضى مجانًا لأي مواطن مغطى بالتأمين الصحي على مستوى الجمهورية، ومن ليس له تأمين صحي يتم عمل قرار نفقة دولة له وإنهاء كافة إجراءات القرار من داخل المركز، بعد الكشف عليه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معهد ناصر مستشفيات قوائم الانتظار أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة.. يوفنتوس في طريقه للاستغناء عن رونالدو

منذ أقل من ساعتين

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 6 ساعات

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 6 ساعات

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس برشلونة يتحدى ميسي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 18 ساعة

بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

حرب كيليان مبابي تشتعل في وجه ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يزف خبرا سارا لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

جولة لرئيس الوزراء داخل المستشفى الدولي بمدينة المنصورة

عميد معهد القلب: نجرى عمليات قسطرة لـ70 حالة يوميًا

تفاصيل جولة وزيرة الصحة بمعهد القلب القومي

مصطفى بكري: معهد القلب أنهى الكثير من قوائم الانتظار

"ما خفي كان أعظم".. نجاح وشهرة واسعة يتسببان في إقالة مدير معهد القلب (تقرير)

معهد ناصر: نجري 80 عملية جراحية يوميًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status