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إنفوجرافيك.. أبرز إنجازات الطيران المدني ومشروعات تطوير المطارات

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:16 م
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الإنفوجرافيك
الإنفوجرافيك
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك، سلط من خلاله الضوء على حصاد الطيران المدني على مدار عام 2019، وذلك بعد تحقيق القطاع العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع خلال عام 2019.

ومن بين الإنجازات، تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وافتتاح أخرى جديدة، فضلًا عن تحديث ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية، ما ساهم في احتلال القطاع مكانة متميزة وسط الشركات والمؤسسات الدولية.

وأبرز الإنفوجرافيك، تطوير ورفع كفاءة 7 مطارات، حيث بلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوي نحو 305 ملايين دولار.

في حين تكلف إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ 22 محطة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوي المصري نحو 10.2 ملايين يورو، و2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات.

وبلغت تكلفة تشغيل 3 مطارات تجريبيًا (مطار سفنكس الدولي – مطار العاصمة الدولي – مطار برنيس) بحيث أصبحت جاهزة للافتتاح نحو 34.6 مليون جنيه و1.8 مليون دولار، و516 ألف يورو.

وجاء في الإنفوجرافيك، أن التشغيل التجريبي لمطار العاصمة قد بدأ في 2 يوليو 2019، بمساحة 1100 فدان، لاستيعاب 300 راكب في الساعة، بعدد رحلات 20 رحلة يوميًا.

ووفقًا للإنفوجرافيك، تم افتتاح مطار برنيس بجنوب مدينة مرسى علم بمساحة 2530 فدانًا، لاستيعاب 600 راكب في الساعة، حيث يهدف المطار إلى زيادة الحركة السياحية بمدن ساحل البحر الأحمر، وتقريب المسافات الطويلة إلى حلايب وشلاتين، وتسهيل الربط بين القاهرة ومدن الجنوب.

وأبرز الإنفوجرافيك تطوير محطة أرصاد رشيد لتكون أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية في مصر، فضلًا عن تركيب أول نظام لاسلكي بمطار القاهرة الدولي لتجميع البيانات ونقلها، في حين تم البدء في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنارة مطار 6 أكتوبر.

ورصد عددا من الأحداث المهمة التي شهدها قطاع الطيران المدني خلال 2019، ومنها استئناف الرحلات البريطانية لمدينة شرم الشيخ.

كما قامت شركة مصر للطيران بتسيير أطول رحلة جوية بالوقود الحيوي باستخدام طائرتها "الدريملاينر"، بالإضافة إلى توسيع شبكة الخطوط الجوية حيث تم تسيير 4 خطوط جوية جديدة بدءًا من يناير 2019.

كما أبرز عددًا من الإشادات الدولية الواسعة بقطاع الطيران المدني في مصر من قبل العديد من الشركات العالمية، حيث أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مصر تمكنت من تعزيز الأمن في المطارات الرئيسية.
إنفوجرافيك.. أبرز إنجازات الطيران المدني ومشروعات تطوير المطارات
إنفوجرافيك.. أبرز إنجازات الطيران المدني ومشروعات تطوير المطارات
إنفوجرافيك.. أبرز إنجازات الطيران المدني ومشروعات تطوير المطارات
إنفوجرافيك.. أبرز إنجازات الطيران المدني ومشروعات تطوير المطارات
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