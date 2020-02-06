البورصة اليابانية تحقق أكبر مكاسبها اليوم الخميس

حققت الأسهم اليابانية أكبر مكاسبها في يوم واحد في أكثر من عام اليوم الخميس، في الوقت الذي تعززت فيه معنويات المستثمرين بفضل خفض الصين رسومًا جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة.





وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.4 %، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر ديسمبر 2018، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 23873.59 نقطة.





وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 % إلى 1736.98 نقطة، مسجلا أيضا أفضل أداء يومي في 13 شهرا، وبلغ حجم التعاملات على المنصة الرئيسية للسوق 3.05 تريليون ين (27.7 مليار دولار) وهو الأعلى منذ 13 ديسمبر.









وقفز سهم بان باسيفيك إنترناشونال هولدينجز 17.7 % بعد أن رفعت الشركة الأم لمتاجر الخصم دون كيشوت توقعات أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في يونيو.





وارتفع سهم زد هولدينجز 6% بعد أن حققت شركة خدمات الإنترنت ربحا صافيا 75.1 مليار ين للفترة بين أبريل وديسمبر بارتفاع 7% على أساس سنوي، بسبب تجميع نتائج شركتها التابعة زوزو.







