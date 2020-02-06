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الزمالك اليوم.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة المغربي خالد بوطيب مع رئيس النادي

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:10 م
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خالد بوطيب
خالد بوطيب
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قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الخميس 6 /2 / 2020، إن أزمة خالد أبوطيب مهاجم الفريق الأول ونجم المنتخب المغربي، لن تضر بمصلحة الفريق، وقمنا بتأمين أنفسنا.

الزمالك اليوم.. أزمة خالد بوطيب

وحصن الزمالك نفسه من الناحية القانوينة تفاديًا لأية عقوبات محتملة، بعدما توجه اللاعب المغربي إلى اتحاد الكرة وقدم شكوى في الفريق الأبيض؛ لفسخ تعاقده مع النادي.

بوطيب يشكو الزمالك

وأوضح خالد بوطيب في شكواه أنه لم يتلق مستحقاته، من فريق الزمالك، مطالبًا باسترداد كافة حقوقه، والحصول على حريته بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك المصري.

ملف الزمالك

وأعد الزمالك ملفًا كاملًا عن أزمة خالد بو طيب لإرساله لاتحاد الكرة والاتحاد الدولي، " فيفا " للحفاظ علي حق النادي  في اللاعب، وتضمن الملف 3 خطابات مسجلة بعلم الوصول علي مقر إقامة اللاعب المدون في جواز السفر الخاص به، ونسخة أخرى علي مقر إقامته في القاهرة.

خطابات الزمالك الموجهة

 وتحمل الخطابات الموجهة من الزمالك مطالبة اللاعب بضرورة الحضور إلى مقر النادي والانضمام لتدريبات الفريق الأول مع إحضار ما يفيد طبيًا باجراءه جراحة الركبة التي أدعى انه أجراها في فرنسا.

ملف الزمالك ضد بوطيب

وشمل ملف الزمالك المعد، ما يثبت قيام الزمالك بحجز مستشفيات؛ لإجراء جراحة على ركبة خالد بو طيب علي نفقة النادي ، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للكشف أو إجراء الجراحة في أي من المستشفيات التي قام الزمالك بالحجز فيها، لتكون إثبات من النادي على تلاعب خالد بو طيب ورغبته في الرحيل عن الزمالك دون حصول النادي علي مقابل لبيعه، حتى يضمن النادي حقوقه المادية في اللاعب.

الزمالك يطالب بفسخ عقده مع بوطيب

وبدوره، كشف مرتضى منصور رئيس إدارة الزمالك، عن قيام الفريق بالمطالبة  بفسخ عقد بوطيب أولا قبل أن يشكو اللاعب الزمالك، بداعي إنه غير منضبط ولا يلتزم بتعليمات النادي ولوائح الاتحاد الدولي، حتي يحصل الزمالك علي تعويض في حالة اللجوء للمحكمة الرياضية.

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