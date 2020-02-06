طريقة عمل كب كيك الفراولة والشوكولاتة البيضاء

المقادير

• 4/3 1 كوب (200 جرام) من طحين الكيك

• 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

• ¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

• ¼ ملعقة صغيرة ملح

• ½ كوب (115 جرام) من الزبدة اللينة فى درجة حرارة الغرفة

• 1 كوب (200 جرام) من السكر

• 3 بياض بيض فى درجة حرارة الغرفة

• ¼ كوب (60 جرام) من اللبن الزبادى أو الكريمة الحامضية فى درجة حرارة الغرفة

• 2/1 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

• 1/3 كوب (80 مل) من الحليب الكامل الدسم فى درجة حرارة الغرفة

• ¼ كوب هريس الفراولة

• مقادير فورستنج الشوكولاته البيضاء بالفراولة :-

• 1 كوب فراولة (10 : 12 جرام ) من الفراولة المجففة بالتجميد

• 1 كوب (230 جرام) من الزبدة اللينة فى درجة حرارة الغرفة

• 2 كوب (240 جرام) من السكر البودرة

• 170 جرام من الشوكولاته البيضاء المذابة والباردة قليلا

• ¼ كوب (60 مل) من كريمة الحلويات أو الحليب

• 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

• 1/8 ملعقة صغيرة ملح

• اختياري : فراولة طازجة مغلفة بالشوكولاته البيضاء





طريقة تحضير صلصة الفراولة

مقادير صلصة الفراولة

• 350 جرام فراولة طازجة أو مجمدة

• 1/3 كوب سكر

• 1/3 كوب ماء أو أكثر

• 1 معلقة كبيرة فانيليا

• 2 معلقة صغيرة نشا ( كورن فلور )

• 2 معلقة كبيرة ماء بارد





طريقة التحضير كب كيك الفراولة والشوكولاتة البيضاء

· قومى بغسل حبات الفراولة جيدا ثم قطعيها الي قطع صغيرة الحجم .

· ضعى قطع الفراولة والسكر فى وعاء مناسب في الحجم وأضيفي 1/3 كوب ماء بحيث يغطى الفراولة وقلبي ثم اتركى الخليط علي درجة حرارة عالية حتى يغلى بعد ذلك اتركيه على درجة حرارة متوسطة حتى تصبح الفراولة طرية .

· قومى باذابة النشا في 2 معلقة كبيرة من الماء ثم أضيفيه الى الفراولة مع التقليب بسرعة حتى يندمج تماما ثم انتظرى لمدة 3 : 5 دقائق حتى يصبح الصوص سميك مع التقليب باستمرار .

· ابعدى الوعاء عن الحرارة وأضيفي الفانيليا السائلة وقلبي .

· انتظرى حتى يبرد صوص الفراولة ثم استخدميه

· أو قومى بهرسه في الخلاط الكهربائى بعد أن يبرد واستخدميه فى عمل التشيز كيك والآيس كريم والحلويات الأخرى









تحضير الكب كيك

قومى بخفق الزبدة والسكر معاً باستخدام مضرب السلك الكهربائى على سرعة عالية لمدة 2 دقيقة ثم أضيفي بياض البيض وقلبي مرة أخرى لمدة دقيقتين بعد ذلك أضيفي الكريمة الحامضية والفانيليا مع التقليب على سرعة منخفضة ، أضيفي المكونات الجافة (الطحين – البيكنج بودر – البيكنج صودا – الملح ) وقلبي حتى يندمجوا ، أخيراً أضيفي الحليب وهريس الفراولة وقلبي بحيث لا يكون فى الخليط أى كتل (سوف يكون الخليط سميك قليلاً ).

· وزعى خليط الكب كيك فى صينية الكب كيك المبطنة بورق الزبدة الخاص بها مع مراعاة ملئ 2/3 كل كوب فقط .

· اخبزى الكب كيك فى الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 350 فرنهايت (180 درجة مئوية) لمدة 20 : 22 دقيقة أو حتى تضعى عود الأسنان الخشبى فى المنتصف ويخرج نظيف ، اتركي الكب كيك جانباً ليبرد تماماً .

· فى هذا الوقت قومى باذابة الشوكولاته البيضاء المفرومة فى الميكروويف أو باستخدام حمام بخار مائى حتى تصبح الشوكولاته ناعمة ( اتركيها لتبرد لمدة 15 دقيقة قبل إستخدامها ) .

· قومى بطحن الفراولة المجففة بالتجميد طحناً ناعماً حتى تتحول إلى مسحوق ناعم ( يجب أن يكون لديكى ¼ كوب ).

· قومى بخفق الزبدة باستخدام مضرب السلك الكهربائى لمدة دقيقة على سرعة عالية ثم أضيفي السكر البودرة ، مسحوق الفراولة ، الشوكولاته المذابة الباردة ، الكريمة أو الحليب ، الفانيليا ، الملح وقلبي على سرعة متوسطة تميل إلى العالية حتى تندمج المكونات .

· قومى بوضع كريمة الزبدة بالشوكولاته البيضاء والفراولة فى قمع للتزيين ثم ابدئى فى تزيين سطح الكب كيك .

· وزعى حبة من الفراولة المغطاة إلى منتصفها بالشوكولاته البيضاء على سطح كل قطعة من الكب كيك .

· قدمى الكب كيك لعائلتك يوم الحب وما تبقى منه احتفظى به فى وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام .





ملاحظات : يمكنكِ إستبدال طحين الكيك بكوبين من الطحين العادى ثم ارفعى منه ربع كوب وضعى مكانه ربع كوب من النشا ، فى حالة عدم توفر الفراولة المجففة استبدليها بنصف كوب من السكر البودرة ، أضيفي قطرة أو قطرتين من لون الطعام الأحمر أو الوردى إلى خليط الكب كيك إذا رغبت فى ذلك .



