"الليلة بـ200 جنيه ومعاها وجبة".. حكاية "فتاة ليل" ألقت بنفسها من البلكونة بالقاهرة

طالبت النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة ألقت بنفسها من الطابق الثاني في شقة بمساكن النصر بنطاق دائرة المعصرة يمتلكها قواد وزوجته و3 آخرين عكفوا على ممارسة الدعارة واستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، تمهيدًا للاستماع إلى أقوالها في الواقعة.





الليلة بـ200 جنيه ومعاها وجبة

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، قائلا إنه وزوجته يديران شقتهما للأعمال المنافية للآداب منذ فترة طويلة وأن الليلة الواحدة بـ200 جنيه ويكون معها وجبة طعام، ويوم الواقعة كان يوجد معه زوجته و4 فتيات وراغبي المتعة، مضيفا أنه تفاجأ بالجيران يطرقون على باب الشقة ويريدون كسره فقامت فتاة كانت معه بالإسراع إلى الشرفة وإلقاء بنفسها من البلكونة خوفا من الفضيحة، موضحا أنه في بداية الأمر اعتقد أنهم مباحث.





بداية الواقعة