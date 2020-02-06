محمد الشاعر: سعيد بانضمام "ديسكو مصر" لـ"ذا بيسمنت ريكوردز"

أعلن محمد الشاعر ، الشريك والمدير التنفيذي فى "ذا بيسمنت ريكوردز" أنه سعيد بانضمام فرقة "ديسكو مصر"، والتى ستدخل لون جديد على الشركة بما تحمله الفرقة من موسيقى مبتكرة وميل نحو التجدد والإبداع، الشيء الذى ظهر فى أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية فى وسط الموسيقى المستقلة (الإندى ميوزيك) بمصر، ويضم الفريق حاليا الثلاثى مصطفى الشريف وعمرو عماد وشادى وصفى.

واشتهرت الفرقة بتقديمها "الريمكسات" لأشهر أغانى الثمانيات والتسعينات على طريقتها الخاصة، وأضاف "شاعر" فى تصريحات له أن الفرقة ستقوم بتقديم عدد من التراكات "الأصلية" الخاصة بهم .

والجدير بالذكر أن أغنية " الدنيا ريشة فى هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ تحمل توقيع فريق"ديسكو مصر"، الحاصل حديثا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل "دي جي" كما شاركت فيها بالغناء المغنية شيرين عبده.