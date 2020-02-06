Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد الشاعر: سعيد بانضمام "ديسكو مصر" لـ"ذا بيسمنت ريكوردز"

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أعلن محمد الشاعر ، الشريك والمدير التنفيذي فى "ذا بيسمنت ريكوردز" أنه سعيد بانضمام فرقة "ديسكو مصر"، والتى ستدخل لون جديد على الشركة بما تحمله الفرقة من موسيقى مبتكرة وميل نحو التجدد والإبداع، الشيء الذى ظهر فى أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية فى وسط الموسيقى المستقلة (الإندى ميوزيك) بمصر، ويضم الفريق حاليا الثلاثى مصطفى الشريف وعمرو عماد وشادى وصفى.

 

واشتهرت الفرقة بتقديمها "الريمكسات" لأشهر أغانى الثمانيات والتسعينات على طريقتها الخاصة، وأضاف "شاعر" فى تصريحات له  أن الفرقة ستقوم بتقديم عدد من التراكات "الأصلية" الخاصة بهم .

 

والجدير بالذكر أن أغنية " الدنيا ريشة فى هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ تحمل توقيع فريق"ديسكو مصر"، الحاصل حديثا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل "دي جي" كما شاركت فيها بالغناء المغنية شيرين عبده.

Advertisements

أخبار تهمك

حسام البدري يزف خبرا سارا لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 21 ساعة

لينك Direct | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الامتحانات 2020

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 17 ساعة

5 أندية تنتظر رحيل ميسي وتحدد راتبه

منذ ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة يتحدى ميسي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات (رابط بوبة الأزهر لتسجيل بياناتك)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. يوفنتوس في طريقه للاستغناء عن رونالدو

منذ أقل من ساعتين

حرب كيليان مبابي تشتعل في وجه ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

منذ ساعة الا ربع

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

برقم الجلوس .. اعتماد وإعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

08:40 ص

اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة القمة

11:28 ص

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status