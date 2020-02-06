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119 مليون دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:05 م
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بوابة الفجر
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حقق إجمالي الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ارتفاعا ملحوظا، حيث أظهرت بيانات الصادرات والواردات للسلع الزراعية طبقا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة "يناير/أكتوبر" لعام 2019، مقارنة بعام 2018، وصول جملة صادرات السلع الزراعية لنحو 119 مليون و453 ألف دولار في فترة التقرير عام 2019، مقابل 104 ملايين و884 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 14 مليون و569 ألف دولار، موزعة على نحو 10 بنود من أهم الصادرات الزراعية المصرية في الفترة التي يرصدها التقرير.

وتصدرت قائمة السلع الزراعية، وفقا للنشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صادرات البصل الطازج أو المبرد، وبلغت صادراته نحو 13 مليون و398 ألف دولار في فترة التقرير عام 2019، مقابل 7 ملايين و458 ألف دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و940 ألف دولار، يليها فاصولياء عادية "فاصيليوس فولجاريس"، بما فيها الفاصولياء البيضاء، وكانت صادراتها 8 ملايين و803 ألف دولار في فترة التقرير عام 2019، مقابل 9 ملايين و486 ألف دولار عام 2018، بتراجع 683 ألف دولار.

وضمت القائمة الصادرات المصرية من مانجو ومانجو "ستين" طازجة، وسجلت نحو 7 ملايين و22 ألف دولار في فترة التقرير عام 2019، مقابل 5 ملايين و356 ألف دولار في فترة التقرير عام 2018، بزيادة بلغت نحو مليون و666 ألف دولار، ثم الصادرات المصرية من بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، وكانت قيمتها 4 ملايين و303 ألف دولار في الفترة عام 2019، مقابل مليوني و798 ألف دولار في فترة التقرير 2018، بزيادة بلغت نحو مليون و505 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا نحو 3 ملايين و682 ألف دولار عبارة عن صادرات مصرية من خليط خضر مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء "مجمدة" في فترة التقرير عام 2019، مقابل مليون و889 ألف دولار خلال فترة التقرير عام 2018، بزيادة بلغت نحو مليون و793 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصرية من قطن آخر غير مندوف ولا ممشط، محلوج وكانت نحو 3 ملايين و628 ألف دولار عام 2019، مقابل 3 ملايين و437 ألف عام 2018، بزيادة 191 ألف دولار.

أما بالنسبة للصادرات المصرية من الليمون، فقد سجلت نحو مليوني و289 ألف دولار عام 2019، مقابل مليون و762 ألف دولار عام 2018، بزيادة 527 ألف دولار، يليها الصادرات خضر آخر خليط من الخضر محفوظة مؤقتا وغير صالحة بحالتها للاستهلاك المباشر وبلغت نحو مليوني و95 ألف دولار عام 2019، مقابل مليون و478 ألف دولار عام 2018، بزيادة 617 ألف دولار.

وأخيرا بلغت الصادرات المصرية من الفاصولياء "مقشورة أو غير مقشورة، طازجة أو مبردة" نحو مليوني و70 ألف دولار عام 2019، مقابل مليون و872 ألف دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 198 ألف دولار، والصادرات المصرية من الفول "عريض وصغير يابس، مقشور" وبلغت نحو مليون و266 ألف دولار عام 2019، مقابل 425 ألف دولار عام 2018، بزيادة بلغت نحو 841 ألف دولار.

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