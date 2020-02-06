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انطلاق الملتقى المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:04 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق اليوم الخميس، فعاليات الملتقى المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان، الذي تنظمه وكالة الغذاء الأيرلندية "بورد بيا" في القاهرة، بمشاركة عدد من مسئولي الحكومة وكبار رجال الصناعة في مصر وأيرلندا، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الصناعات الغذائية والألبان.

من جانبه أكد محمد بدران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيتي – الرائدة في صناعة الألبان والعصائر، حرص الشركة على المشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية للتعرف على مستحدثات صناعة الأغذية حول العالم وآليات استدامة التنمية والتطوير، وذلك لتعزيز القدرات المصرية على المنافسة الدولية في مجال الصناعات الغذائية والألبان، لافتا أن مصر واحدة من أهم الأسواق في المنطقة كما أننا أصبحنا مؤهلين لتصدير منتجاتنا لمختلف دول العالم.

وأضاف أن الملتقى يتطرق للحديث عن برنامج أوريجين جرين Origin Green، الذي يلزم المصنعين الأيرلنديين بتقليل انبعاثات الكربون واستخدام طاقة وموارد أقل انتاجا للكربون في إنتاج الغذاء. وقد أكد بدران أن مصانع "بيتي" في مصر تحرص على ذلك وتطبق أعلى معايير الجودة من خلال استراتيجية صارمة تستهدف الحفاظ على البيئة. 

وأوضح أن "بيتي" لديها خطط طموحة لـ 2020 للتوسع والنمو في السوق المصرية، بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية جديدة سواء في أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط، وتستحوذ على أكثر من 22 % من أسواق العصير والألبان فى مصر.

من جانبها رحبت نيكولاس راننجر مدير شركة "بورد بيا" في إفريقيا، بتنظيم الملتقى في مصر باعتبارها واحدة من أهم أسواق الغذاء في المنطقة، مؤكدة أن مصر وأيرلندا تربطهما علاقات تجارية دائمة، خاصة في مجال صناعة الألبان، ولذلك يسعى الوفد الأيرلندي المشارك في الملتقى إلى تعزيز التعاون التجاري بين موردي الألبان الأيرلنديين والمصنعين المصريين، وسيضع الملتقى جدولًا زمنيًا لاجتماعات العمل المستهدفة للمصنعين المصريين وفي مقدمتها "بيتي" مع شركات الألبان الأيرلندية.
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