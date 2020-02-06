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بعد واقعة بارتوميو.. ميسي في طريقه لمانشستر يونايتد

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:56 م
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي في الفترة القادمة.

 

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن هناك وجهة محتملة لميسي في المواسم المقبلة وربما في الموسم القادم من أجل رحيله إليها.

 

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل الصراع من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي مستغلا الأزمة الواقعة بينه وبين النادي في الأونة الأخيرة.

 

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر الإبقاء على إيريك أبيدال في منصب السكرتير الفني للنادي، رغم فشله في التعاقد مع مهاجم يعوض غياب الأوروجوياني لويس سواريز في فترة الانتقالات الشتوية.

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