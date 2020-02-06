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رجاء حسين وعادل القناوي ضيفا "أسرار والنجوم" علي قناي مايسترو.. غدًا

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحل الفنانة القديرة رجاء حسين، والمطرب عادل القناوى وفرقته ضيوفا على حلقة جديد من برنامج "أسرار والنجوم"، المذاع كل يوم جمعة من كل أسبوع علي قناة مايسترو، والتي تقدمه المطربة والإعلامية أسرار الجمال ليتحدثا عن الذكريات وعن أبرز مراحل حياتهم الشخصية والمهنية وتطرقهما لأعمالهما الفنية القادمة.

 

برنامج "أسرار والنجوم" من إعداد وتقديم أسرار الجمال، إعداد وسوشيال ميديا وليد محمد، ودينا ابو الدهب، إنتاج شركة ستار لايت المهندس مصطفي بدران، إخراج مصطفي كامل، محمد سمير.

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