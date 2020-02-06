حسام البدري يزف خبرا سارا لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز

استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على ضم نجمي الأهلي مروان محسن وياسر إبراهيم، لصفوف المنتخب الوطنى خلال معسكر مارس المقبل.





وكان مروان محسن، قد خرج من حسابات حسام البدرى فى الفترة الماضية، بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية، إثر عدم مشاركته مع الفريق بسبب الإصابة، بينما لم يشارك ياسر إبراهيم بصفة أساسية في مطلع الموسم الحالي بسبب إصابته.



