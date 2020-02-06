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عاجل.. صبري فواز يخضع لإجراء عملية جراحية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:52 م
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صبري فواز
صبري فواز
الفجر الفنى
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خضع الفنان صبري فواز، لعملية جراحية بإحدى مستشفيات المهندسين حيث قام باستئصال المرارة.


ومن المقرر أن يعود صبري فواز، لاستئناف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "أسود فاتح" مع الفنانة هيفاء وهبي، عقب تماثله للشفاء.

"أسود فاتح" بطولة كل من هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، ورجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، نبيل نور الدين، حنان سليمان، فراس سعيد، نانسى صلاح، ناصر سيف، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية كل من شريف يسرى، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.
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