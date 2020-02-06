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ترامب يصف سيناتور جمهوري أيد عزله بـ"الفاشل"

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:54 م
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ترامب ورومني
ترامب ورومني
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، السيناتور الجمهوري، ميت رومني، الذي غرّد خارج الحزب وأيد إجراءات عزل الرئيس في مجلس الشيوخ بـ"الفاشل".

 

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر": لو كرس المرشح الرئاسي الفاشل ميت رومي نفس الطاقة والغضب اللتين استخدامها ضدي، في مواجهة باراك أوباما ربما كان فاز في الانتخاباتات".

 

وقد أعلن رومني، قبيل التصويت في مجلس الشيوخ بشأن محاكمة الرئيس الأمريكي، أنه سيصوت لصالح إدانة ترامب.

 

وكان ترامب، يقصد بكلماته فشل رومني في مواجهة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في انتخابات عام 2012، التي فاز فيها الأخير.

 

وكان رومني مرشحا عن الحزب الجمهوري في تلك الانتخابات.

 

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء الرئيس ترامب، من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، في ختام محاكمة تاريخيّة سعى من خلالها الديموقراطيّون إلى عزله فيما تكاتف الجمهوريّون، باستثناء رومني لتبرئته.

 

ودخل رومني وهو من ولاية يوتا التاريخ كأول سيناتور يصوت لإدانة رئيس ينتمي إلى حزبه.

 

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الكلمات المفتاحية

عزل ترامب ترامب ورومني امريكا الفاشل

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