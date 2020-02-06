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١٢ فبراير.. جمعة وهاشم يشهدان مؤتمر "الصوفية" بمسجد الرفاعى

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:48 م
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جمعة
جمعة
الفجر الفني
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يشهد فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية، "مؤتمر الصوفية" الذى يقام ضمن فعاليات الاحتفال بمولد الإمام الرفاعي رضي الله عنه، يوم الأربعاء ١٢ فبراير جارى، عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الرفاعي بالقلعة.

 

بحضور سماحة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وسماحة السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف ووكيل أول البرلمان المصري، والدكتور محمد محمود أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، وشيخ الطريقة الهاشمية، وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية، ولفيف من علماء الأزهر الشريف، وأبناء الطريقة الرفاعية.

 

يذكر أن المؤتمر يعد هو الاحتفال الرئيسي لمولد الرفاعي، الذى يقام تحت رعاية الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، وسماحة السيد محمود الشريف، وتنظمه مشيخة عموم السادة الرفاعية، وشيخها فضيلة الشيخ طارق يس الرفاعي، فى الفترة من ٧ حتي ١٤ فبراير الجارى، فى مسجده العامر بالقلعة .

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