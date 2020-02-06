نشاط فني مكثف لـ تامر عاشور بحفلات ضخمة في عيد الحب بالقاهرة والإسكندرية والكويت (صور)

مع تزايد شعبية النجم تامر عاشور لدي الجمهور الخليجي والذي ظهر بوضوح من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته حفلاته الثلاث بالمملكة العربية السعودية في موسم الرياض وجدة برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ يستعد خلال الأيام القليلة القادمة لإحياء العديد من الحفلات الضخمة بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والكويت.

أبرز هذه الحفلات التي يحيها عاشور والتي يتم التجهيز لها بمواصفات "لايف " عالمية هي سهرة عيد الحب يوم ١٤ فبراير الجاري علي مسرح "كايرو شو" في كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، والتي يشارك في إحيائها النجمة آمال ماهر والنجم الخليجي ماجد المهندس ونفذت تذاكر الحفل حيث من المقرر ان يحضرها جمهورا من مختلف الدول العربية .

كما يستعد عاشور لإحياء حفل خريجي طلاب احدي مدارس الثانوي بالإسكندرية والذي من المقرر إقامته مساء غد الجمعه بمنطقة سيدي جابر .. بالإضافة إلى حفل عيد الحب يوم ١٥ فبراير الجاري داخل مول العرب بمدينة طنطا ومع نهاية فبراير وبالتحديد يوم ٢٦ يتجه إلى دولة الكويت لإحياء حفل غنائى ضخم بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات العربية.

علي جانب آخر يواصل تامر عاشور تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد . حيث انتهي من تسجيل ٥ اغنيات ويفاضل بين أكثر من ١٥ أغنية لاستكمال الألبوم الذي من المتوقع إطلاقه مع بداية موسم صيف ٢٠٢٠ .