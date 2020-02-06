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ريتشارد الحاج يكرم هاني شنودة.. ويؤكد: أحضر لسلسلة من التكريمات لرموز الموسيقى

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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يكرم المنتج ريتشارد الحاج، الموسيقار القدير "هاني شنودة"، عن مشواره الكبير ونجاحاته، بمقر موسيقى نت ورك، الأحد، 9 فبراير، في الثالثة عصرًا، كونه قامة فنية كبيرة ساهم في إحداث نقلة بالموسيقى من خلال ألحانه، وكان أخرها عزف مقطوعته الموسيقية "لونجا 79" أثناء حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، وعقب التكريم سوف يعقد "شنوده" ندوة صحفية يشارك فيها الحضور الحديث عن أهم وأبرز المحطات في حياته وعن علاقته بالمطرب عبدالحليم حافظ، وعمرو دياب، وعادل إمام، وسيتم منح "شنوده" درع تكريم، وتقطيع تورته بتلك المناسبة.  


ومن المقرر أن يعزف "شنوده" عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة له أثناء حفل التكريم. 


 يأتي ذلك ضمن سلسلة من التكريمات التي يحضر لها المنتج ريتشارد الحاج لأبرز وأهم القامات في الموسيقى والغناء ستكون بشكل دوري، شهريًا، تقديرًا منه لعدد من الرموز الذين يستحقون التكريم.
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