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وزير الاتصالات يتفقد أعمال البنية التحتية للمصرية للاتصالات بالمنصورة

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وأيمن مختار محافظ الدقهلية بزيارة موقعين لمد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات لتفقد أعمال البنية التحتية التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات في هذين الموقعين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية التي تتم بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين الكترونياً.

 يأتي ذلك في إطار الوصول الى "مصر الرقمية"، حيث من المقرر أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط 33 الف مبنى حكومي بالألياف الضوئية في كل محافظات الجمهورية بتكلفة اجمالية تصل الى 5.5 مليار جنيه من موازنة الدولة، وذلك في مدة تصل إلى 36 شهر.
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