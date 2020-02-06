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"كتاب أغنيات بيلي جويل" في أوبرا دبي 25 مارس

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:02 م
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بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت دبي أوبرا عن استقبال الحفل العالمي The Billy Joel Songbook – "كتاب أغنيات بيلي جويل"، وهو عرض موسيقي، يحيي أعمال أحد أبرز المغنين ومؤلفي الأغاني في القرن الـ20، بيلي جويل، بأداء من المغني ومؤلف الأغاني المعروف إيليو بايس وفرقته، وذلك في 25 مارس المقبل.

هذه الجولة العالمية التي وصلت إلى عامها السادس بنجاح منقطع النظير، تتضمن 30 من أبرز أغاني بيلي جويل الكلاسيكية، يؤديها إيليو بايس وفرقته، بما في ذلك أغنيات جماهيرية مثل: Uptown Girl، وJust The Way You Are، وMy Life، وScenes From An Italian Restaurant، وGoodnight Saigon، وأيضاً Piano Man.

كواحد من أفضل الفنانين مبيعاً في مجال الموسيقى على الإطلاق، فإن بيلي جويل لا يحتاج إلى تعريف، وهو الفنان المصنف في الدرجة السادسة مبيعاً للألبومات الكاملة، والمرتبة الثالثة في فئة الأغنيات الفردية الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة.

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