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«يلا شوت» Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال Real Madrid اليوم live

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:01 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
يدخل ريال مدريد المباراة بهدف تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي ، حيث يمر النادي بحالة مرتفعة بدنيا وذهنيا وذلك بعد تصدره الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.

بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد
وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من المسابقة بعد فوزه على ريال سرقسطة برباعية نظيفة.

رابط مباراة الريال ضد ريال سوسيداد
ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة البلجيكي ايدين هازارد للمشاركة بعد غياب طويل عن الفريق الملكي بسبب الإصابة وقد يشركه في خط الهجوم بجانب الفرنسي كريم بنزيما.

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد مباشر الان
وظهر هازارد بحالة جيدة خلال التدريبات مساء أمس رفقة البرازيلي الشاب رودريجو جوس والذي يعد مرشحا للمشاركة.

وعقد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مؤتمرا صحفيا وتحدث فيه عن المنافسين قائلا “لا أفكر فيما يحدث في برشلونة أو باريس سان جيرمان”.

وعن لقاء ريال سوسيداد قال زيزو “انها مباراة تشبه المباراة النهائية ، ريال سوسيداد فريق يلعب كرة القدم بشكل جيد”.

على الجانب الآخر يهدف ريال سوسيداد إلى تحقيق المفاجأة من قلب البرنابيو والصعود إلى الدور نصف النهائي ، ونجح الفريق الباسكي في التأهل إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سوسيداد يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد فوزه في 10 مباريات وتعادل في أربعة وخسر ثمانية آخرين.

ويعول الفريق على خدمات الثلاثي ويليان خوسيه وبورتيو ومارتن اوديجارد في تلك المباراة الصعبة.

المباراة تقام في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة السعودية الرياضية الاولى.


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