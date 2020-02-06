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وزير الاتصالات يفتتح منفذ خدمة عملاء المصرية للاتصالات بالمنصورة

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:33 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس بافتتاح منفذ خدمة عملاء المنصورة التابع للمصرية للاتصالات، وذلك لتقديم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني لخدمة ما يقرب من 700000 عميل. جاء ذلك خلال زيارة السيد الوزير لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وخلال الزيارة اطلع الدكتور عمرو طلعت على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها المركز للمواطنين والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.

الجدير بالذكر أن عدد السنترالات بمحافظة الدقهلية يبلغ 14 سنترال رئيسي و149 سنترال فرعي وتضم 39 مكتب مبيعات و124مكتب مبيعات سريعة، ويصل عدد عملاء الصوت الأرضي نحو 617208 عميل، وعدد عملاء الانترنت 453353 عميل.

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