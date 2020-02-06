رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الريال هدف Real الآن

يلتقي مساء الغد فريق ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد وذلك في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك اسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو.





مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

ويدخل ريال مدريد المباراة بهدف تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي ، حيث يمر النادي بحالة مرتفعة بدنيا وذهنيا وذلك بعد تصدره الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.





بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من المسابقة بعد فوزه على ريال سرقسطة برباعية نظيفة.





رابط مباراة الريال ضد ريال سوسيداد

ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة البلجيكي ايدين هازارد للمشاركة بعد غياب طويل عن الفريق الملكي بسبب الإصابة وقد يشركه في خط الهجوم بجانب الفرنسي كريم بنزيما.





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وظهر هازارد بحالة جيدة خلال التدريبات مساء أمس رفقة البرازيلي الشاب رودريجو جوس والذي يعد مرشحا للمشاركة.





وعقد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مؤتمرا صحفيا وتحدث فيه عن المنافسين قائلا “لا أفكر فيما يحدث في برشلونة أو باريس سان جيرمان”.



